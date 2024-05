TalTechi Innovatsioonifestival uurib tehisintellekti ja ühiskonna vajaduste koosmõju

TalTechi IT professor ja IT-teaduskonna dekaan Gert Jervani sõnul on tehisintellekt laboriseinte vahelt välja murdmas ning võimendab innovatsiooni kõikides eluvaldkondades. „Ettevõtted otsivad selle rakendamise kaudu uusi ärivõimalusi ja tehisintellektil saab kindlasti olema keskne roll ühiskonna ees olevate suurte väljakutsete lahendamisel,“ rääkis Jervan. Olulised on tema meelest aga küsimused, kas oleme Eestis selleks valmis ja kas meil on piisavalt võimekust? Mida me peame lähiaastatel tegema, et olla eestkõnelejad, mitte järele jooksjad?

Sündmusel esinev kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kes on riigikaitse heaks töötatud aastate jooksul on muuhulgas vastutanud Euroopa Liidu suunalise kaitsealase teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitika kujundamise eest, leidis, et tehisintellekt on sellel teekonnal loogiline jätk, mis kätkeb endas hoomamatuid ning senitundmatuid võimalusi kaitsetööstusele ja sõjapidamisele.

Kaitseteemalises paneelis osaleja, ettevõtte SensusQ kaasasutaja Villiko Nurmoja arvas, et kaitsevaldkonnas ei pea tehisintellekt meie eest lahinguid ega võida sõda, kuid võib olla üks paljudest viisidest, mis probleeme lahendab ja sõja võidule kaasa aitab. „Riigi heaolu kaitsmine algab meist endist ja selleks peame olema sõbralik ent vajadusel enese eest seisev väikeriik, kelle hoovis „õunavargil“ ei käida ja selleks vajame mõlemat, nii AI-d kui ka relvi,“ leidis Nurmoja.

Ka keskkonnaprobleemide lahendamisel on tehisintellektist juba täna palju kasu ning heaks näiteks on Eesti juhtiva AI-tehnoloogiaettevõtte R8 Technologies andmepõhine lahendus R8 Digital Operaator Jenny, mis aitab kommertskinnisvaral energiatõhusust suurendada.