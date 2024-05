Eksperdid: väikeettevõtete juhtide tähelepanu ei tohiks röövida teemad, mis äri ei kasvata

Kaalo sõnul ei saa turvariske kunagi nulli viia, ent ohu vähendamiseks saab palju ära teha. „Kui ettevõtja ei tunne end IT-teemades koduselt, siis kulub enese kurssi viimisele, lahenduste loomisele ja nende toimimise tagamisele väga palju ressurssi. Teenuste või toodete arendamise, turundus- ja müügitöö ning muu olulise kõrvalt kipub IT-turvalisus tagaplaanile jääma,“ nendib ta. Tele2 valdkonnajuht Jaago lisab, et just ühtne nägemus tänapäevastest IT-teenusest viis Tele2 kokku Primendiga, kellega tehakse koostööd äriklientide IT-turvalisuse ja lahenduste toimimise tagamiseks. Põhimõte on lihtne: Tele2 ärikliendil on tänu sellele koostööle võimalus saada nii internetipakett kui ka IT-teenused ühest kohast ja arveldamine on selliselt samuti kliendile mugavam.

Jaago sõnu kinnitab infotehnoloogiaettevõtte Primend IT-teenuste ärikonsultant Rene Kaalo, kelle sõnul tuleb 21. sajandil IT-lahendustesse järjepidevalt aega ja raha investeerida. Aastate jooksul on ta aga paraku näinud erinevaid õnnetute tagajärgedega olukordi. „Väiksemad ettevõtted arvavad sageli, et nad ei ole näiteks küberkurjategijate jaoks tulus sihtmärk. Paraku ei vasta see pahalaste tegutsemise loogikale: kui robot tuvastab massilisel skanneerimisel mõne ettevõtte turvaaugu, siis proovitakse seda ära kasutada sõltumata sellest, kas tegu on viie või viiesaja töötajaga ettevõttega,“ selgitab Kaalo. Kui pahalased kaaperavad ettevõtte e-kirjad, lisatakse IP-aadress „musta nimekirja“ või häkitakse arvesüsteemi ning esitatakse klientidele reaalsusest suuremad arved, võib see tuua mõõtmatu rahalise ja mainekahju.

Eduka äri jaoks on elementaarne, et kontoris oleks veebikohtumiste ajal suurepärane internetiühendus ja ka tööks vajalikud seadmed toimiksid laitmatult. Lisaks tuleb tagada lahendused, kuidas hoiustada faile, kaitsta oma süsteeme ja äri. Kõige selle professionaalseks läbimõtlemiseks on vaja omajagu teadmisi ja aega ning pelgalt ühe inimese töölauale ei pruugi see mahtuda. Tele2 IT-teenuste valdkonnajuht Janek Jaago sõnul teeb Tele2 koostööd igas suuruses ettevõtetega, kaardistamaks, millised on nende IT-alased väljakutsed. „Meie kogemuse põhjal on ettevõtjate argipäev mõneti nagu võidusõit ajaga – nende aega ja tähelepanu ei tohiks liigselt röövida teemad, mis ei aita otseselt kaasa äri kasvule,“ sõnab Jaago.

Netiühendusest probleemilahenduseni – kõik vajalik ühest kohast

Primendil on äriklientidele IT-tugiteenuste, -turvalisuse, pilveteenuste ja teiste lahenduste pakkumisel kogemust üle 10 aasta. Neid teadmisi rakendades arendati koostöös Tele2ga välja IT-teenuste komplekt, mis toetab keskmise ettevõtte kõiki ärilisi vajadusi. „Ärikliendi jaoks on oluline ressursivõit, see et tal on üks partner, kellelt ta saab tuge kõiki väljakutsete puhul,“ avab Kaalo. „Sõltumata sellest, kas Tele2 ärikliendil on küsimus parima internetilahenduse või turvaaukude kaardistamise kohta, saab ta ühe telefonikõnega kiiresti abi. Terviklahendusena on ühendatud nii sideoperaatori kui IT-halduse teenused.“

„Inimesel, kes pole valdkonnaekspert, on raske hinnata, millist turvataset ärilise hügieeni tagamiseks tarvis on. Seetõttu vaatame Tele2 kaudu IT-halduse teenuse hankinud ettevõtetega kord kvartalis või poole aasta jooksul üle nende IT-turvalisuse olukorra ja teeme asjakohaseid arendusettepanekuid,“ kirjeldab Primendi esindaja. „Saame pakkuda tuge ja anda märku, kui näeme, et ettevõte peaks seadistama kaheastmelise autentimise, tegema oma WiFi võrgu turvalisemaks või lahendama kodulehega seonduvaid turvaauke.“ Kaalo kinnitab, et nii on kliendil vastavalt soovitusele võimalik planeerida, millele järgmisel eelarveaastal või -perioodil keskenduda.

Kõige soodsam on riske maandada

Mõistagi on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks oluline, et teenuse hind oleks mõistlik. „Samas ei tohiks turvalisuse osas järeleandmisi teha. Kõige kallimaks osutuvad lõpuks ikkagi turvariski tagajärjel tekkinud olukorrad, mitte igakuine kvaliteetne teenus,“ nendib Rene Kaalo, kelle sõnul hindavad kliendid koostöö puhul enamasti just IT-halduse teenuse sujuvust ja kvaliteeti. Ka Tele2 laiem strateegia keskendub digitaalse turvalisuse ja privaatsuse tugevdamisele. Eelmisel aastal võttis ettevõte kasutusele infoturvalisuse juhtimissüsteemi rahvusvahelise standardi ISO 27001 ning on oluliselt investeerinud infoturbe infrastruktuuri ja töötajate koolitamisse, et kaitsta oma klientide ning partnerite andmeid parimal viisil.

Valdkond, kus Tele2 ja Primendi väärtused samuti hästi kokku jooksevad, on klienditeenindus. „Tele2 on Eesti parima teenindusega sideoperaator, mistõttu ei saa ka meie IT-partner olla teistsuguse lähenemisega. Oleme saanud klientidelt kinnituse, et Primend suhtub suurepärase klienditoe pakkumisse ja probleemide lahendamisse väga pühendunult,“ kinnitab Janek Jaago.

Soovitused IT-turvalisuseks: Rene Kaalo, Primend „Äriklientidele jagan ma üldiselt kaks soovitust: mõelda tuleb turvalisusele laiemalt, aga eelkõige varundamisele ja oma tiimi koolitamisele. Varundus tähendab seda, et kui pahalane saab IT-süsteemidele ligi, peaks olema tagatud ettevõtte talituspidevus. Isegi, kui küberkurjategija krüpteerib serverid, võiks endast lugupidaval ettevõttel olla võimalus oma andmed mõne aja taguse seisuga taastada. Kui andmeid varundatud pole, ollakse piltlikult öeldes lageda taeva all. Oluline on ka töötajate koolitamine. Igapäevaelus on palju väikeseid samme, mis võivad päris tõhusalt riske maandada. Näiteks võiks ettevõte leppida kokku, et kui raamatupidajani jõuab arve, mis on üle kindlaksmääratud summa – näiteks 1000 eurot –, on kasulik rakendada neljasilmapoliitikat. Või kui arvelt on näha, et vahepeal paistab olevat muutunud mõne partneri pangakonto number, tasub see alati näiteks telefonikõne või kirjaga kontrollida.“