VIDEO | Karmid kaadrid. Video näitab, mis toimub Hiina veebikaubamaja Temu köögipoolel

16. mail avaldati X-is (endine Twitter) video, mis on kogunud lühikese ajaga ligi 30 miljonit vaatamist. Videomaterjal on filmitud Hiinas ning väidetavalt on tegu Temu sorteerimiskeskusega.

Ehkki nähtud kaadrid on paljusid eurooplasi jahmatanud, on ebainimlikud töötingimused mõneti paratamatud, kuna Temu ärimudeli on üles ehitatud võimalikult odavale hinnale. Vähem kui kaks aastat tegutsenud kaubamaja on deklareerinud, et nende eesmärk on pakkuda tooteid kodumaistest konkurentidest veelgi soodsama hinnaga. Eelkõige on Temu võtnud turuosa Aliexpressilt.

Kuigi tarbijate hulgas on valitud strateegia aidanud viia Temu suure populaarsuseni, tuntakse läänes siiski üha enam muret nii kliendiandmete turvalisuse, intellektuaalomandi rikkumiste kui ka ettevõtte töötajate töötingimuste pärast.

Keskkonnakaitsjatele on pinnuks silmas ka Hiina veebikaubamajade logistika ja tootekvaliteet üldisemalt, kuna seal pakutavad kaubad ja riided on küll väga odavad, kuid ei hiilga sageli oma vastupidavuse poolest.

Ometi ei suuda paljud tarbijad soodsatele hindadele vastu panna. Lühikese tegutsemisajaloo jooksul on Temu laiendanud oma haaret üle kogu maailma: USA-s jõudis veebruaris Temu kasutajate arv 100 miljonini, igal kuul külastab saiti kokku umbes 420 miljonit inimest.

Kiiresti ülipopulaarseks tõusnud veebipoodi ähvardavad aga ka konkurentide hagid. Nimelt on praegu Temul pooleli kohtuvaidlus peamise konkurendi Sheiniga. Viimane väidab, et Temu tootekirjeldustes ja fotodel on kasutatud nende autoriõigustega kaitstud materjale. Samuti olevat Temu veebipoes müügil sääraste tootjate kaupu, kellega Sheinil on sõlmitud eksklusiivleping.