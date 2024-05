Riiklik fondivalitseja SmartCap investeerib 10 miljonit eurot Tamkivi ja Hinrikuse riskifondi

“Ainult 8 ptotsenti Euroopa riskikapitali investeerimisfondidest koosnevad meeskonnast, kes on varem ettevõtet üles ehitanud. Pluralit eristab partnerite ettevõtlik mõtteviis ja praktiline lähenemine investeerimisele. Samal ajal kasutame ainulaadset ja uuenduslikku fondimudelit, et näidata meie pühendumist ja kaasatust,“ ütles Taavet Hinrikus.

SmartCapi Riskikapitalifondi portfelli kuulub viis fondiinvesteeringut: Tera Ventures I, Superangel One, Superangel Two, NATO Innovatsioonifond ja nüüd Plural Fund II. „Meie jaoks vastab Plural väga hästi uuele investeerimisstrateegiale, olles silmapaistev, Eesti juurtega ja koduturul fookust hoidev riskikapitalifond,“ ütles SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai.

Ta lisas, et Plurali rahastusringis osalemine annab SmartCapile võimaluse investeerida rekordilise suurusega riskikapitalifondi, mis tegutseb keerulistes turutingimustes meie piirkonnas. „Ajal, mil Euroopa investeerimismahud riskikapitalifondidesse on üldises langustrendis, loob Plural atraktiivseid võimalusi neile, kes on valmis investeerima,“ ütles Pettai.