Tallinna linn müüb autot, kuhu ei pääse sisse

Täpsemalt on Kesklinna linnaosavalitsus oksjonile pannud neile kuuluva Volvo V70. Tegemist on tavalise 120 kW „hall-metallik-diisliga“, millel on automaatkäigukast. Masin on läbi sõitnud 250 000 kilomeetrit, mis pole ka sellist tüüpi Volvo kohta kõige hullem skoor.