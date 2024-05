Eesti parim juht on IT-ettevõtja Ivo Suursoo

Ivo Suursoo: unistamine on edasiviiv jõud, ka ettevõtluses

Ivo Suursoo, „Parim juht 2024“

Tulevikku ette näha ei suuda meist keegi, ent kõik meist, ka ettevõtete juhid oskavad unistada. Unistada sellest, kus võiksime olla kolme, viie, seitsme või ka kümne aasta pärast, samuti omada visiooni, kuidas sinna jõuda. Selline lähenemine aitab paika seada suuna, kuhu liikuda ja see aitab ka muutlikes ning ebakindlates oludes toime tulla.

Unistamisel peab olema ambitsioonikas. Mõistuse hääl ütleb sageli, et seada tuleb realistlikke eesmärke, näiteks kasvada 10 protsenti. Ent paraku ei ole see suurte saavutuste jaoks piisav. Suuri eesmärke aitab saavutada justnimelt suurelt unistamine. Kui näiteks võtta eesmärgiks kasvada kaks või kolm korda, siis toob see iseenesest kaasa ka püüde mõelda kastist välja ja teha midagi täiesti teistmoodi. Kui sedasi õnnestub saavutada kasvõi pool eesmärkidest, siis on see juba suur võit.

Kuidas aga leida juhina oma igapäevatöö kõrvalt aega unistamiseks? Vastus sellele küsimusele on lihtsam, kui esialgu tunduda võib – usalda oma inimesi ja ära püüa kogu tööd ise ära teha, vaid delegeeri seda teistele nii palju kui võimalik. Justnimelt ettevõtte juht peab olema see visionäär, kes unistab, mõtleb suurelt ja seab ambitsioonikaid eesmärke, mille poole koos oma inimestega püüelda.

Unistamisele ja visiooni loomisele aitab kaasa ka see, kui tuua oma ellu vaheldust ja tegeleda millegagi, millel on laiem ühiskondlik mõju. Olgu selleks siis hobid, vabatahtlik töö või miski muu. Kui lisaks tööle on elus veel midagi, mis pakub rõõmu, rahuldust ja tegutsemislusti, siis avardab see silmaringi ja aitab ka iseenda elu ning ettevõtmisi laiema pilguga näha.