Üks Skeletoni suurtehingu peaarhitekte: Eesti ei kaotanud midagi, see on hoopis võit

Eelmisel nädalal rõõmustas eestlasi meie ühe eredama tähe Skeleton Technologiesi investeering Prantsusmaale. Oli aga neidki, kes kurvastasid, et see raha Eestisse ei maandunud. See oleks sama, nagu kurvastada tulevase jalgpalli EM-i lõpus siiralt, et Eesti ei võitnud. Me ei osalenudki mängus, kuid erinevalt EM-ist võidab Eesti ikkagi.