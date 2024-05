Ida-Virumaal tegutsevate iduettevõtete käive kasvas jõudsalt

Startup Estonia regionaalse iduettevõtluse projektijuht Elina Dubova sõnas, et maakonna statistikat mõjutavad tugevalt esikolmikusse kuuluvate iduettevõtete numbrid. „Samas ei tohi unustada, et kohalik iduettevõtlus on veel väga noor ning esimesed tugevad tegijad on väga olulised, sest nad loovad eeskuju, inspireerivad ning on väga oluliseks kasvulavaks uutele ettevõtlikele inimestele siin regioonis. Antud arenguetapil on kohalike iduettevõtete edu äärmiselt oluline siinse ökosüsteemi tugevnemiseks,“ tõi Dubova välja.