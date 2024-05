Roheline tuli. Euroopa Liit on valmis toetama VKG plastijäätmete töötlemise tehast

Investeeringu teostamise kindlus on aga jäänud raha taha. Kui seni oli küsimärgi all võimalike toetuste olemasolu, siis täna kommenteeris kliimaministeeriumi kantseler Keit Kasemets Delfi Ärilehele, et riik saavutas Euroopa Komisjoniga kokkuleppe. VKG tehasele leitakse Ida-Virumaa toetusfondist ehk õiglase ülemineku fondist toetusraha.