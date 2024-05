Intervjuus Delfi Ärilehele ütleb välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kauba kontrolli osakonna peadirektor Kadri Elias-Hindoalla muuhulgas, et riigid vaatavad teravdatud pilgul, mida nende kaudu Venemaale viiakse, ja kui mõne kauba nõudlus märgatavalt suureneb, on enamasti teada, milleks Venemaal seda kaupa vaja on. Siis on põhjust hakata selle eksporti keelustama. Ukraina ülesehitamiseks tuleb kasutusele võtta Venemaa külmutatud riigivara.