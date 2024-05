Tallinna kerkivas 50-miljonilises elamurajoonis peeti sarikapidu

Projekti arendaja Favorte investeerib elurajooni rajamisse 55 miljonit eurot. Lähiaastatel kerkib 7,5 hektari suurusele maa-alale 23 kortermaja 334 koduga, millest 72 on ehituses. Eri suurusega peredele mõeldud 2- kuni 5-toalised korterid jäävad suurusvahemikku 42-98 ruutmeetrit.

Elamuarendusest 600 m kaugusel kasvab jõudsalt ka Tallinna suurim kaasaegne äripark. „Rehelepa elurajooni projektiga paralleelselt näeb meie pühendunud tiim igapäevaselt vaeva, et muuta käeulatuses asuvat Tähetorni Tehnoparki aina atraktiivsemaks nii äridele kui ka kohalikele elanikele. Tänaseks on ärilinnakus üürileping sõlmitud 33 ettevõttega, kes pakuvad teenuseid auto- ja tehnikahooldusest ilu-, kodu- ja sporditoodeteni välja,“ lausus Hinno.

Ehitusfirma Mitt&Perlebach asutaja ja kaasomaniku Kristjan Miti sõnul on neil Favortega seljataga juba pikem tulemusrikas koostöö, kus mõlemad osapooled alati rahule jäänud. „Objektil kulgeb kõik plaanipäraselt ja oleme kenasti graafikus. Tänaseks on kõik majad saanud tellingute ja katte alla ning edaspidi on fookus fassaadi soojustamisel ja sisetöödel,“ sõnas Mitt.