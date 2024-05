ÜLEVAADE | Pidu hoiuste turul on läbi? Vaid üks pank pakub üle 4% intressimäära

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla tõdes mai algul Delfi Ärilehele, et praegu on euribori tase 3,8%. Mullu oktoobri keskpaigas oli kuue kuu euribor 4,14%. Uusküla sõnul on tõenäoline, et suvest alates näeme veidi kiiremat euribori langust, mis võiks kodulaenude baasiks oleva kuue kuu euribori viia aasta lõpuks 2,8%-ni.