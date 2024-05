Ryanair teatas kasvanud kasumist ning ootab suvel oodatust madalamaid piletihindasid

Mai alguses ütles Ryanair, et ootab suvel madalamaid piletihindasid, kui varasemalt prognoositud, sest lennutööstus on hädas maandatud lennukite ning hilinemistega tarneahelates. Reuters teatas Ryanairi tegevjuhile Michael O’Learyle tuginedes, et lennupiletite hinnad jäävad tipphooajal tõenäoliselt samaks või tõusevad maksimaalselt 5%. Varasemalt ütles O’Leary, et lennufirma teeb oma eelarveid 5% kuni 10% hinnakasvuga.