Kaari Kink: likviidsuse tagamiseks võetakse kasutusele uued strateegiad

Mullu toimus Euroopas kõigest viis vähemalt miljardi euro suurust tehnoloogiaettevõtte omandamistehingut ning neist vaid ühe puhul räägime exit´ist, millest said kasu ka riskikapitalifondid, kui Kahoot müüdi Goldman Sachsile 1,5 miljardi euro eest. Võrreldes varasemate aastatega on tunduvalt vähenenud ka ühinemis- ja omandamistehingute arv, kusjuures neist üle 70% puhul jäi tehingu väärtus alla 100 miljoni euro. Vähemalt miljardi euro suuruseid tehinguid tehti aga kogu Euroopas möödunud aastal vaid viis ning kolm neist toimus erakapitali toel. Lisaks on kõnekas fakt, et Euroopas toimus vaid kolm IPOt, mille väärtus ületas miljardi euro piiri. Seegi on madalaim näitaja alates 2016. aastast.