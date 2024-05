Liveni rohevõlakirjad märgiti mitmekordselt üle

Liven AS on 2014. aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja. Ettevõtte kümne tegutsemisaasta jooksul on loodud üle 700 kodu ja ettevalmistamisel on ligi 1 500 kodu. Kantar Emori kinnisvarabrändide tuntuse ja maineuuringute järgi on Liven aastaid olnud Eesti kahe kõige mainekama arendaja hulgas.