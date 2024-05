KUULA | Arendaja tegi seda jälle ja kinnisvaraeksperdil tõusid juuksed püsti. Kodulaenuturul vaatab vastu jabur takistus

Eelmise finantskriisi ajal tegi üks arendaja ootamatu lükke ja lasi kõikidel oma portfelli objektidel hinnad 20-25% alla. See tõmbas alla kogu turu. Portfell oli neil toona nii suur, et teised pidid kaasa minema. Selleks arendajaks oli YIT, kes eelmisel nädalal oma aastate tagust tempu kordas.

Vatsel lisab, et inimeste vaates võib YITi samm olla väga positiivne, sest uusarenduste kinnisvara ongi muutunud paari aastaga väga kalliks: „See on muutunud kättesaamatuks.“

Uue podcasti esimeses osas kuuled veel, mis võiks juhtuda kinnisvarahindadega, õigemini, mis peaks juhtuma. Miks Narvas korterite pakkumine hüppeliselt kasvanud on? Lihtne selgitus, mis loom on euribor ja kas pangad ikka teenivad pööraselt raha. Kas me näeme peagi väga madalaid pangapoolseid intressimarginaale? Mida pankur täna klientidel teha soovitab? Millised on panga vahetamise plussid ja miinused?