USA sanktsioonid jätsid Vene naftatankeri kuudeks Eesti ranniku lähedale ankrusse

244-meetrine Vene tanker paikneb Käsmu poolsaarest umbes 25 kilomeetri kaugusel Soome lahes. Kirjade järgi peaks see olema teel justkui Tallinna vanasadamasse, kuid tegelikult puudub Eesti territoriaalvetest napilt väljas oleval alusel sihtpunkt. Oma praegusel ankrualal on ta naftalastiga seisnud alates 25. veebruarist. Ühtki sadamat pole laev pärast 14. novembrit külastanud. Enne praegust asupaika seisis tanker jõude Ust-Luga sadama lähedal ankrualal.

Põhjus, miks NS Champion juba mitu kuud sihitult seisab, peitub sanktsioonides. Nimelt on see üks laevadest, mille USA lisas möödunud aasta lõpus sanktsioonide nimekirja. Kokku on mustas nimekirjas hetkel 39 alust, millest 21 laeva (sh NS Champion) kuulub Venemaa riiklikule laevandusettevõttele Sovcomflot PJSC. Ülejäänud 18 sanktsioonide alla sattunud aluse omanik on Araabia Ühendemiraatidesse registreeritud ettevõte Hennesea Holdings Ltd, mis omandas tankerid 2022. aasta lõpus ehk pärast Ukraina sõja puhkemist.