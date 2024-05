Go Crafti juht: me suudame igal aastal ära hooldada kõik kaitseväe relvasüsteemidega soomukid

Go Crafti teekond Eesti juhtivaks militaarmasinate ning raskeveokite ümberehitajaks on esmapilgul justkui natukene üllatav, kuid süvenedes kulgenud igati oma loogilist rada. Ettevõtte on pikaajalise veeremiehituse taustaga ning varasemalt Ühinenud Depood nime kandnuna on rasketehnikaga sina peal juba aastast 1997 – pealt 25 aastaga omandatud kogemusi on nüüdses muutunud julgeolekusituatsioonis edukalt rakendatud Eesti ja ka meie liitlaste kaitse-eesmärkide teenistusse.