11 miljoniga miinuses. End võimsa tootlusega reklaaminud LHV pensionifond langeb mitmendat aastat

Rohesektorisse on fond investeerinud kokku ligi 43,1 miljonit eurot, mille väärtus on praeguseks vähenenud ligi 11 miljoni euro võrra. Tipphinna saavutas pensionifondi osak 2021. aasta novembris, kuid nüüdseks on see langenud ligi 31%, seejuures on fond langenud nii 2022., 2023. ning seni ka 2024. aastal.

„Eks jaeinvestor kipub olema väiksema riskitaluvusega, kui ta endale tegelikult tunnistada julgeb. See on üks suurimaid põhjuseid, miks aktsiaturgudele raha paigutajad raha kaotavad, st investeeringut tehes ütlevad, et see on üle kümneks aastaks, aga esimese aasta miinust nähes mõtlevad, et äkki ikka pole,“ märkis fondi juhtiv Joel Kukemelk.