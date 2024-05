FOTOD | Eesti pank laseb ringlusse miljon uue kujundusega 2-eurost münti

Münte vermiti miljon tükki, millest 12 000 on BU (brilliant uncirculated, ringlemata kõrgläikega) kvaliteediga ja pakendatud meenetootena mündikaarti. Mündid vermiti Soome rahapajas. Erikujundusega kaheeurosed käibemündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal ning need lastakse ringlusse pankade ja jaekaubanduse vahendusel.

Eesti rahvuslilleks valiti rukkilill (Centaurea cyanus) 1968. aastal ja seda nimetatakse rahvapäraselt ka rukkisiniseks. Rahvuslillele pühendatud mündil on kujutatud vaataja poole kummarduvat stiliseeritud rukkilille oma loomulikus keskkonnas, tuulise viljapõllu ääres. Rukkilille äärisõied moodustavad õisiku keskel kaheksakanna motiivi, mis on Eesti rahvapärases ornamentikas ja sümboolikas väga levinud muistne kujund, tuntud õnnetoov märk ja armastuse sümbol.

Mündi kujunduse autor on Kaupo Kangro, kelle põhitööks on arhitektuurne projekteerimine. Kujundamisega tegeleb ta hobi korras ning on osalenud mitmel kujundusvõistlustel, samuti varasematel Eesti Panga mündikujunduskonkurssidel.