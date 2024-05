Kersti Kaljulaid: riik ei peaks valima välja võitvaid sektoreid, mida toetada

„Kõik tulid pärast iseseisvumist ja ütlesid, et tehke nii nagu meie ja siis te suudate järgi jõuda. Mis? Kuidas täpsemalt me järgi jõuame, kui me industrialiseerime, nagu te tegite 30 aastat tagasi? Kuidas me sedasi peaksime järgi jõudma? Seetõttu otsustasime minna omaenda teed,“ sõnas Kaljulaid Euroopa ingelinvestoreid koondaval EBANi kongressil Tallinnas. Tänu mainitud otsusele on aga Eesti nüüdseks astunud väga pika sammu nendelesamadele riikidele järele.