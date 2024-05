ABB viib töötjate bussid taastuvkütusele

ABB Eesti töötajate transporti korraldava Hansabussi juhatuse esimehe Indrek Halliste sõnul on tegemist esimese taolise eraettevõtete koostööga Eestis. „Pidevas dialoogis klientide ja partneritega otsime kestlikke lahendusi, mis aitaksid meil mitte ainult vähendada CO2 heitkoguseid vaid ka laiendada teenuste valikut ja tõsta kvaliteeti. Meie üleminek taastuvtoorainest toodetud diislikütusele ABB töötajate transportimisel ei ole üksnes oluline verstapost meie mõlema ettevõtte jaoks vaid ka tugev näide sektoritevahelisest koostööst, mis aitab vähendada CO 2 heitkoguseid oluliselt,“ lisas ta.

ABB Balti riikide ärijuhi Jukka Patrikaineni sõnul on taastuvkütusele (HVO) üleminek praeguses olukorras kõige kiirem ja paindlikum lahendus fossiilse CO 2 heitkoguse vähendamiseks töötajate transpordi teenuse juures. „Ka ABB otsib pidevalt lahendusi oma keskkonnajalajälje vähendamiseks ning kuigi töötajatele ühistranspordi korraldamine aitab sellele juba olemuslikult kaasa – vähendame autodega tööl käimist –, siis nüüd otsustasime astuda järgmise sammu ning panustada vedude puhul võimalikult keskkonnasõbralikku lahendusse, mis meile hetkel kättesaadav on,“ lisas Patrikainen.

„Konsulteerisime oma partneritega kõige efektiivsema lahenduse leidmiseks. Arutlusel olid erinevad variandid. Tänases olukorras leiti, et HVO diisel on keskkonnajalajälje vähendamiseks meie jaoks parim täna meie kliimas ja tingimustes toimiv võimalus,“ täpsustas Patrikainen.

Taastuvtoorainetest diislikütus on alternatiiv traditsioonilisele fossiilkütusele. HVO on diislikütus, mis on toodetud taastuvtoorainest, jäätmetest või jääkidest (biomassist). Selle kütuse kasutamine ei nõua investeeringuid ja see sobib kõikidele diiselmootoritega sõidukitele. Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes müüdav Neste MY kaubamärgi all müüdav HVO valmistatakse üksnes jääkidest ja tööstuslikus protsessis tekkivatest jäätmetest.