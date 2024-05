Narvas on korterite turg järsult elavnenud. Viimati oli linnas nii palju pakkumisi kolm aastat tagasi

Kinnisvaraanalüütik Risto Vähi nendib, et tõepoolest on Narva korteriturul märgata suurt elavnemist. „Narva on kiirelt vananev linn, kust nooremad inimesed peamiselt Tallinnasse lahkuvad. Põhjused on majanduslikud ja sotsiaalsed. Tugeva hoobi andis ka see, kui Venemaa alustas Ukrainas täiemahulist sõda, sest selle tõttu seiskusid kahe riigi vaheline kaubavahetus ja majandussuhted,“ selgitab ta.