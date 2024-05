Eesti ettevõtete innovaatilisus väheneb hirmuäratava kiirusega

Statistikaameti analüütiku Nele Saarelaidi sõnul on innovatsioonitaseme langus tulnud protsessiuuenduste arvelt, tooteuuenduste tegemine on aga võrreldes eelmise uuringuga veidi tõusnud. „Innovatsioonitaseme langusele võis kaasa aidata uuringu perioodi jäänud ebaselge majandusolukord, mis hõlmas nii Ukraina sõja algust, inflatsiooni kui ka koroona- ja energiakriisi,“ selgitas Saarelaid.

Võrreldes eelmise uuringuga on tõusnud innovatsioonile tehtavad kulutused, seda peamiselt teadus- ja arendustegevuse kulutuste arvelt. Uuenduskulud olid 2022. aastal 921 miljonit eurot, millest pea pool suunati teadus- ja arendustegevusele. Need jagunesid vastavalt 377 miljonit eurot ettevõttesisesele ja 72 miljonit eurot sisseostetud teadus- ja arendustegevusele. Sellesse valdkonda tehtavad kulutused on olnud kasvutrendis kõigi kolme uuringu raames.

Tegevusalade kaupa on tööstus- ja teenindussektor suhteliselt võrdsed. Tööstussektori tegevusaladest on kõige innovaatilisem põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine, teenindussektoris teadus- ja arendustegevuse ning infotehnoloogia valdkonna ettevõtted. Innovaatiliste ettevõtete seas on pigem suurettevõtted, väiksemate ettevõtete hulgas on nende osakaal väiksem.