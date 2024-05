Euroopa aktsiad näitavad langust: investorid on Nvidia tulemuste ootel

Ometi on suurim fookus ja investorite pilgud sel nädalal suunatud eeskätt Nvidia poole, kes teadupoolest etendab tehisintellekti hulluses olulist osa. Nvidia on oluliselt vedanud ka S&P 500 häid tulemusi. Tänavu aasta algusest on Nvidia aktsia ligi 90%. Eilne ehk esmapäevane 2,8%-line tõus viis rekordkõrgustesse ka tehnoloogiaindeksi Nasdaq 100. Samas annab turgudele hoogu ka indikatsioonid riigivõlakirjade intresside langus, sest Föderaalreserv ja mitmed keskpangad on teatanud võimalikest intressikärbetest selle aasta jooksul.