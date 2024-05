Kilekott ostetakse poest erinevatel põhjustel, mis on üldiselt kõik arusaadavad, kirjutab Ilta Sanomat. Samuti arvatakse üldiselt, et poest ostetud kilekott, mida kasutatakse prügikotina, on keskkonnasäästlik. Lidli esindaja ütles soomekeelses pressiteates, et see ei vasta tegelikult tõele. Kassas üksikult müüdavad kilekotid sisaldavad viis korda rohkem plasti kui rullina müüdavad kilekotid. See tuleb paljudele klientidele üllatusena, ütles Lidli esindaja pressiteates.

Lidl uuris oma klientidelt sotsiaalmeedias, miks nad poest kilekoti ostavad. Paljud kliendid vastasid, et valivad kilekoti just seetõttu, et saavad seda hiljem prügikotina kasutada. Tihti ostetakse kott ka sellepärast, et enda poekott ununes koju.

2016. aastal sõlmisid Soome keskkonnaministeerium ja kaubandusliit kilekottide kohta käiva vabatahtliku Green Deali lepingu. Taustaks on Euroopa Liidu direktiiv, mille eesmärk on vähendada kilekottide tarbimist ja selle tagajärjel merede reostamist.

Plast on looduses eriti kahjulik, sest see laguneb äärmiselt kaua – isegi aastakümneid ja sajandeid. Kõige tähtsam on aga meeles pidada, et ükskõik millist kotti kasutate, tuleks see lõpuni ära kasutada ja mitte pärast esimest kasutust kohe ära visata.