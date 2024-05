Rainer Saks Euroopa ingelinvestoritele: Eesti on turvaline riik

„Kui keegi ütleb, et Venemaal on lõputult inimjõudu, siis see pole tõsi,“ märkis Saks Euroopa äriingleid koondaval EBANi kongressil Tallinnas. Ta viitas, et vähemalt miljon inimest on Venemaal juba riigist lahkunud ning sõja käigus on kaotusteks juba ligi pool miljonit inimest.