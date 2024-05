E-residentide osalusel võrsub 38% Eesti idufirmadest

Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendava Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on e-residentsusel tähtis roll Eesti kui maailma ühe põnevama ja innovaatilisema startup-ökosüsteemi kujundamisel, sest just e-residentsus on see, mille kaudu jõuab Eesti paljude iduettevõtjate radarile. „Programm kannab tugevalt edasi sõnumit Eesti avatud ärikeskkonnast, mis võimestab piiriülest kogemuste jagamist ja uute unikaalsete lahenduste sündi,“ märkis Peeterson. Iduettevõtjad rändavad sageli mitme riigi vahel ja e-residentsuse eelised on Peetersoni sõnul paljude jaoks avaldunud just pandeemiapiirangute tulemusena. „E-residentsus on tihti esimene samm välismaa kodanikust Eesti iduettevõtja teekonnal, kuna võimaldab kasvavat ettevõtet asukohast sõltumata juhtida. Mugavuselt võrreldavat lahendust pole iduettevõtjatele pakkuda ühelgi teisel riigil,“ selgitas Peeterson.

2023. aastal panid e-residendid alguse ligi 4600 uuele Eesti ettevõttele ehk pea igale viiendale Eestis loodud äriühingule. Paljud värsked e-residentide ettevõtted kasvavad idufirmadeks aja jooksul: kokku tegutseb Eestis enam kui 1500 idusektori ettevõtet, millest on e-residentidega seotud 38%. Ka 2023. aastal asutatud iduettevõtetest 29 ehk 38% olid seotud e-residentidega. Enim tegutseb e-residentide idufirmasid IT valdkonnas ja tegevusalana on populaarseim programmeerimine. Mullu tõid e-residentidega seotud idusektori ettevõtted Eesti riigikassasse maksutulu 10,6 miljonit eurot.

„Ettevõtlusega alustamine on e-residentsusega liitumisel peamine ajend. Eesti on tuntud idufirmade kasvulava, mille vundamendi moodustavad ettevõtjasõbralik maksusüsteem, vähene bürokraatia, turvaline ärikeskkond ja kõrgelt arenenud digitaristu. E-residentide arvu kasv Eesti startup- ökosüsteemis kinnitab, et pakume konkurentsivõimelist lahendust, mida usaldatakse ning hinnatakse. E-residentsus annab Eesti idumaastiku kasvule täiendavat hoogu,“ ütles e-residentsuse tegevjuht Liina Vahtras.