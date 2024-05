5 praktilist ideed korteri värskendamiseks sel kevadel

1. Vaheta välja köögimööbel

Köögimööblit kasutatakse kodudes tihedalt, see kulub ja kasutamistavadki muutuvad, seega võib juhtuda, et kümme aastat vana köögimööbel on veidi ajale jalgu jäänud. Uuemad materjalid ja lahendused on mugavamad ning jätkusuutlikumad, et kodune kokkamine jätkuvalt rõõmu ja elamusi pakuks.