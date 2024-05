Ülevaade Eesti ettevõtete majandustulemustest: efektiivsus kahaneb, palk kasvab

Sektorite tulemuste ülevaade:

Keskmiselt on töötasu aastaga kasvanud 13,7%. Koondkäibe ja efektiivsuse kahanemise juures seab see surve alla ettevõtete kasumlikkuse ning võimekuse investeerida, mida oleks tarvis palgasurvele vastamiseks ning väiksemate tööjõukuludega hakkama saamiseks.

27 vaadeldavast sektorist on Infopanga värske ülevaade praeguseks valminud 15 sektoris, andes väärtuslikku infot erinevate majandusharude kohta.

Metsatööstus

Kõige dramaatilisem langus on toimunud metsatööstuses, kus koondkäive on aastaga langenud 30,3%. Metsatööstuse probleemid on seotud nii tooraine hindade kõikumise kui ka turu nõudlusega. KPMG metsasektori vandeaudiitori Siim Külasepa hinnangul sõltub tööstuse käekäik tuleval sügisel paljuski intressimääradest: kui keskpangad otsustavad tingimusi leevendada, terendavad ka puidusektorile taas suuremad mahud ja paremad käibed.

Mootorsõidukite müük

Mootorsõidukite müük näitas aasta varasemaga võrreldes silmapaistvat kasvu – tervelt 16,7%. Ent koondkäibe kasvu mõjutavad oluliselt nii hinnatõus kui ka oodatavast automaksust tingitud lisapinged. Tarbijate kindlustunne on jätkuvalt madal ja üldine elukallidus kõrge. Lisaks on veel üks huvitav aspekt: Hiina elektriautode tulek Euroopa turule. Arvestades, et Hiina elektriauto on veerandi võrra odavam, ootab meid KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juhi Tarmo Toigeri hinnangul ees tõsine kaubandussõda.

Tööhõivesektor

Tööhõive ettevõtetes on keskmine töötasu aastaga tõusnud 29%, kuid samaaegselt on nende ettevõtete töötajate arv kahanenud ligi 12%. See viitab lahkumishüvitistele, mida on makstud lahkuvatele töötajatele. Kuna siin on suur osakaal tööjõurendi ettevõtetel, kelle teenuseid kasutavad tihti tööstus-, ehitus- ja transpordisektor, peegeldab siinne töötajate arvu vähenemine ka nende sektorite vähenenud vajadust tööjõu järele.