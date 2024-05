LHV tõi turule laenutooted, mille marginaal jääb alla 1,5%

„Loodame anda uue impulsi, et innustada võimalikult paljusid korteriühistuid kohe tegutsema. Vähe on ratsionaalseid põhjuseid, miks peaks elanike elukeskkonna parandamist ja samal ajal energiatarbe olulist vähendamist edasi lükkama. LHV laenu madal marginaal ja 30-aastane periood aitavad kaasa sellele, et renoveerimistegevus oleks elanikele taskukohane,“ sõnas Kiisa.