Martin Villig: kunagi oleksime Bolti peakontori peaaegu Poolasse viinud

„Ühel hetkel ütles Poola riskifond, et Bolt peab enda peakontori Varssavisse liigutama, sest seda nõuavad nende investeerimistingimused. Õnneks oli see väga keeruline aeg ning meil ei õnnestunud raha kokku saada, kuid me peaaegu tegime seda,“ ütles Villig paneelis, kus arutati siinses regioonis ükssarvikute ehitamise kogemusi.