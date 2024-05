Mida kortermaja kindlustades silmas pidada?

Enne kindlustuslepingu sõlmimist peab korteriühistu juhatus veenduma, et maja vastaks kõigile ohutusnõuetele, mis on ühtlasi ka kindlustusvõtja lepingulisteks kohustusteks. Lisaks sellele on kindlustustingimustes välja toodud välistused ehk olukorrad, kus kindlustus ei pea kahju hüvitama sõltumata sellest, kas kindlustusvõtja on kahju tekkimises süüdi või mitte.

„Kui ohutusnõuded on täitmata, siis võib kindlustusandja sõltuvalt rikkumise suurusest keelduda kahju hüvitamisest kas osaliselt või ka täielikult ja kui tegu on välistusega, siis kindlustus hüvitist ei maksa,“ rääkis PZU Kindlustuse ettevõtte vara ja tehniliste riskide tootejuht Külli Kaldamäe.

Juhul, kui hoone on renoveeritud, siis eeldab kindlustus, et tööd on tehtud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kõik ohutusnõuded on täidetud. „Kui toimub kahjujuhtum ja kahju tekkepõhjus on põhjuslikus seoses õigusaktidele mittevastavusega, siis võib kindlustusandja hüvitist vähendada või teatud juhtudel ka hüvitamisest keelduda, kui kindlustuslepingus on vastav välistus välja toodud,“ sõnas Kaldamäe.

Välistuste üle saab ka läbi rääkida

Kui klient näeb, et kindlustusseltsi tingimustes on üks või teine kahju välistatud, aga kliendi jaoks on oluline, et nimetatud kahju ei oleks välistatud, siis ta saab kindlustusseltsiga läbi rääkida ja uurida, kas antud kahju vastu oleks võimalik ikkagi kindlustuskaitset saada.

„Näiteks on praegu päris paljudel kindlustusseltsidel korteriühistute osas tüüptingimustes välistatud kahju, mis on põhjustatud surveproovist. Kui nüüd kindlustusvõtja ikkagi soovib, et sellised kahjud oleksid hüvitatavad, siis saab ta kindlustusseltsiga läbi rääkida ja uurida, kas sellise riski puhuks oleks ikkagi võimalik lisamakse eest kindlustuskaitset saada,“ lisas Kaldamäe.

Kasutusloa puudumine ei takista kindlustamist