Euroopa Liit võttis vastu energiaturureformid

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson: „Energiakriis tõi kaasa suured muutused ELi energiamaastikul. Kuigi Euroopa on varem sõltunud Venemaa tarnetest, liigub ta nüüd edasi tuleviku elektri- ja gaasiturgudele, kus Venemaa gaasile ruumi ei ole ning kus keskne roll on taastuvatel energiaallikatel, puhtal gaasil ja vesinikul. Eelkõige kutsun kõiki liikmesriike üles kasutama uusi REPowerEU sätteid, et võimalikult kiiresti lõpetada Putini juurdepääs meie energiaturgudele.“

Suurem valik ja parem kaitse tarbijale

Elektrituru reform annab tarbijatele enne energialepingute sõlmimist laiema valiku ja õiguse selgemale teabele. Neil on võimalik fikseerida kindel ja pikaajaline hind või sõlmida dünaamilise hinnakujundusega leping, et kasutada ära elektrihinna varieeruvust ja tarbida rohkem siis, kui see on odavam. Liikmesriigid peavad määrama viimasena vastutavad tarnijad, et ükski tarbija ei jääks ilma elektrita. Haavatavaid tarbijaid ja energiaostuvõimetuid majapidamisi kaitstakse lahtiühendamise eest ning liikmesriigid saavad kriisi korral laiendada reguleeritud jaehindu kõigile kodumajapidamistele ja VKEdele. Lisaks tarbijakaitsele laiendatakse ka energia jagamise võimalusi. Näiteks saavad üürnikud jagada üleliigset katusel toodetavat päikeseenergiat naabritega.