Eesti kaitsetööstuse lipulaev suurendab tootmist viis korda

Milremi tegevjuht ja üks omanikke Kuldar Väärsi lubas eelmise aasta kevadel uue omaniku lisandudes, et Milrem hakkab hoogsalt laienema. Praegu kinnitab ta, et ettevõte on laienenud loodetust kiiremas tempos. Avatakse uus tootmishoone ja igal aastal palgatakse umbes sada uut töötajat. Kümnendi vahetuseks on Milrem kasvanud poole miljardi euro ettevõtteks.