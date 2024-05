Väliskeskkond pakub Eesti ekspordile suuri katsumusi

Viimastel aastatel on Eesti majandust mõjutanud palju tegureid. Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu tõi kaasa tarneahelate segipaiskamise. Kiirelt on kasvanud sisendite ja energia hinnad ning kerkinud palgakulud. Kõik see on jätnud jälje Eesti ettevõtete konkurentsivõimele ja ekspordivõimalustele. Teenustel on, paljuski infotehnoloogia sektori toel, paremini läinud ning nende eksport ületab jätkuvalt pikaajalist trendi.

Kaupade ekspordi langus ja majanduskeskkonna nõrkus

Viimase poolteise aasta jooksul on Eesti päritolu kaupade eksport pidevalt vähenenud, jäädes alla pikaajalisele trendile. Eriti tugev mõju on olnud peamiste ekspordipartnerite Soome, Rootsi ja Saksamaa majanduste nõrkusel. Need riigid moodustavad 38% Eesti kaupade ekspordist, ning tänavu esimeses kvartalis tuli kaks kolmandikku ekspordilangusest just nendelt turgudelt. Ligi kolmveerand Eesti tööstusettevõtetest peab ebapiisavat nõudlust suurimaks majandustegevuse piirajaks, kusjuures see osakaal on märgatavalt suurem kui meie lähiriikides.

Uutele turgudele laienemine ja konkurentsivõime parandamine

Vaatamata väliskeskkonna ebasoodsatele tingimustele plaanivad Eesti ettevõtted siiski laieneda uutele turgudele. Swedbanki selle aasta tööstusuuringu andmetel kavatseb 53% ettevõtetest siseneda uutele sihtturgudele, sealhulgas Saksamaale ja Põhjamaadesse, kust küll veel praegu tuleb suur osa ekspordilangusest, kuid ka nendel turgudel on esimesi märke olukorra paranemisest.

Lisaks on Eesti ettevõtted hakanud vaatama senistest turgudest kaugemale. Kuigi uuele turule sisenemine võtab ettevõttelt märgatavalt ressursse, on masinatööstus ja puidutööstus suunanud oma pilgu Prantsusmaale, elektroonikatootjad ja keemiatööstus USA turule ning toidutööstus Jaapani suunas. Tavapäraselt mitmeaastase töö tulemusena võib see aidata ettevõtetel oluliselt tasakaalustada sihtturgude geograafilisest jaotusest tulenevaid riske ning kasvatada müügimahte.

Automatiseerimine ja digitaliseerimine kui võtmepositsioonid