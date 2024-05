FOTOD | Tänaku ja Sõõrumaa kinnisvaraarendus sai nurgakivi

Ettevõttes Park Tondi Residentsid OÜ omab 85% osalust Urmas Sõõrumaa ettevõte U.S. Invest AS ning 15% osalust Ott Tänaku ettevõte OT Service OÜ.

Kristiine piirkonda kerkikva arenduse kodud on 2-4-toalistel ning korteritel on kõigil kas rõdu või terrass, targa kodu lahendused, kõrged laed ja maa-alune parkimine. Kahte maja ümbritseb aiaga roheline sisehoov.

„Siin elades ei pea sõltuma ühistranspordist ­– mõne minutiga jõuab tööle, kooli, poodi ja vähemalt mitmekümnesse huviringi. Kõik pered, kes on avaldanud soovi siia oma elamine luua, teevad väga õige otsuse. Selle asemel, et istuda tunde ummikutes, saavad nad pakkuda lastele mõnusat lapsepõlve pannes äratuskella 10 minutit enne tunde helisema ja laps jõuab ikka õigel ajal kooli,“ ütles US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa.

Urmas Sõõrumaa on erinevate ettevõtete kaudu Tondi piirkonda arendanud alates 1997. aastast, mille tulemusel on rajatud Tammsaare tee 25, Audentese era- ja spordikool ning FORUS Spordikeskus Tondi tennise- ja fitnessikeskus. 2023. aastal lisandusid kvartalisse Tammsaare 56 ja Sõjakooli 6 büroohooned ning 2025. aasta kevadel valmivad 48 preemiumklassi kodu ehk Park Tondi Residentsid.

Arenduse ehituspartneriks on pikaaegsete kogemustega Bildgren, kelle meeskond on varasemalt loonud Kiikri Residentsid, Vikimõisa elamurajooni ja mitmeid teisi korterelamuid.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 130 000 m2 üüritavat pinda ja üle 200 000 m2 arenduses olevat pinda. Ettevõte omab äri-, haridus- ja spordikinnisvara ning arendab terviklikke äri- ja elukeskkondi, sh Rotermanni kvartal, Talsinki, Patarei Merekindlus, Golden Gate, Park Tondi. Ettevõtte kinnisvaraportfelli koguväärtus on üle 350 miljoni euro.