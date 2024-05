Lightyeari uus toode pakub kontol seisvale rahale senisest kõrgemat intressi

Euroopa Keskpank on alates 2022. aasta juulist euro baasintressimäära suurendanud 10 korda, kuid kasutajasõbralikke viise selle edasiandmiseks tavaklientidele ei ole turul endiselt näha. Eestis seisab 65% majapidamiste hoiustest (7,9 miljardit eurot) nõudmiseni hoiustel, mis teenivad keskmiselt 0.01% intressi . Tähtajalised hoiused aga lukustavad raha ebamugavalt pikaks ajaks.

Samas peab investor arvestama, et eraisiku alt intressitulu saades võetakse saadud tulust 20% tulumaksu.

„Tundub uskumatu, et pea kaks aastat kestnud intressimäärade tõusu taustal ei ole tavainimesel siiani ilma raha lukustamata võimalust teenida tugevat tootlust, mis ulatuks reaalse Euroopa Keskpanga baasintressimäära lähedale,“ tõdeb Lightyeari kaasasutaja ja tegevjuht Martin Sokk.

Lightyeari Kasvufondi eesmärk on võimaldada kasutajatel panna oma säästud võimalikult efektiivselt ning kasutajasõbralikult kasvama. Kasvufondi kaudu investeerivad kliendid BlackRocki rahaturufondidesse, mis pakuvad kõrges intressikeskkonnas kõrget tootlust. Need fondid on tugevalt reguleeritud ning investeerivad turvalistesse alusvaradesse nagu võlakirjad, kommertspaberid ja tähtajalised hoiused. Samal ajal hoiab Kasvufond raha alati kättesaadavana.