Eesti idusektori kasvu veab süvatehnoloogia. Esikohale kerkis kodumaine kaitsetööstusettevõte

Süvatehnoloogia iduettevõtte GScan juht Marek Helm tõdes, et süvatehnoloogia ökosüsteemi on keeruline luua, seda eriti riistvara, tootmise, rakendus- ja laboriteaduse osas, kuna see vajab muuhulgas kannatlikku ja keerulisse ärimudelisse süvenevat investorit. „Minu rõõmuks on Eestis kasvav hulk süvatehnoloogia investoreid. Osad neist on vaadanud ka GScani lähemalt ja selle koostöö ning kogemuste najal suhtleme nüüd süvatehnoloogia tippinvestoritega Cambridgest Bostoni ja Tokyoni. Vaadates Skeletoni ja teiste tegemisi näeme, et Eestis loodud maailmamuutvate tehnoloogiatega on võimalik jõuda ka laia maailma. See on meie eesmärk ka GScanis,“ ütles Helm.