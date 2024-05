Finantsinspektsioon tühistas Vjatšeslav Leedo laenuäri tegevusloa

Pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist ei või Credit.ee OÜ ega Saare Finants OÜ enam tegutseda krediidiandjana. See tähendab, et kumbki firma ei või tarbijatega krediidilepinguid sõlmida ega selleks vajalikke toiminguid teha oma nimel ja arvel. Tegevusload tunnistati kehtetuks äriühingute taotluste alusel.

Credit.ee OÜ juhatuse liige Alar East selgitas, et firma esitas omal soovil vabatahtlikult loa tühistamiseks, kuna juba aasta aega nad tarbijatele laene ei väljasta ning puudub ka kavatsus seda teha. Vastavalt finantsinspektsiooni loale teenindatakse olemasolevad tarbijalepingud lõpuni. Küll aga firma jätkab tegevust ning on seadnud oma suuna ainult ärilaenudele, mille taotlus tegevusloaks on Rahapesu Andmebüroos menetluses.

Firma märkis kaks aastat tagasi aruandes, et ettevõtte põhitegevuseks on väikelaenude andmine eraisikutele ja ettevõtetele ning peamised laenutooted on väikelaen, laen kinnisvara tagatisel ja laen käenduse tagatisel. Sealjuures kirjeldati, et 2023. aastal on peamiseks ülesandeks jätkata samal tegevusalal ning suurendada laenuportfelli mahtu 3,5 miljoni euroni (eelnevalt nõuete kogumahuks 2,2 miljonit eurot). Ärileht uuris ka ettevõttelt, miks otsustati tegevusluba lõpetada, kuid artikli ilmumise ajaks pole vastust laekunud.