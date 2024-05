Roosaare: turul on palju inimesi, kellele Bigbanki võlakiri võiks väga hästi portfelli sobida

Ütlen kohe disclaimer’ina ära, et mul on endal ka portfellis 100 000 euro eest Bigbanki võlakirju, kuid tegemist on riskantsemate ja ebalikviidsete AT1 võlakirjadega (millesse investeerimise miinimum algabki reeglina 100 000 eurost).

Kuna pakutav võlakiri on 1000-eurose nimiväärtusega, saabki siia investeerida juba alates 1000 eurost. Teiseks noteeritakse võlakirjad börsil, mis tähendab, et likviidsus on oluliselt parem noteerimata võlakirjadest. Ja kuna maht on küllaltki väike, võib juhtuda, et toimub ka ülemärkimine.

Teatavasti seisab Eestis eraisikutel kontodel enam kui 12 MILJARDIT eurot (olles märtsis jõudnud kõikide aegade kõrgeimale tasemele!). Lõviosa sellest rahast seisab nõudmiseni hoiustes, teenides ilmselt alla 1% intressi. Ja isegi tähtajalisel hoiusel on tänapäeval raske üle 4% aastas teenida. Seega sobiks Bigbanki võlakiri minu arvates ideaalselt selleks, et osa lihtsalt pangaarvel puhvrina seisvat raha sinna paigutada.

Muidugi ei ole tegemist sama riskivaba rahapaigutuse kui hoiusega, kuid tootlust arvestades on riski-tulu suhe mõistlik. Seda enam, et tänu järelturule on võimalik vajadusel oma raha ka enne tähtaega tagasi saada.

Oluline teave

