Mullu idavedude tõttu skandaali sattunud Stark Logisticul tekkis kopsakas maksuvõlg

Mullu suvel lahvatas skandaal, kui avalikuks tuli asjaolu, et peaminister Kaja Kallase abikaasale osaliselt kuulunud transpordiettevõte Stark Logistics korraldas sõjaolukordadest hoolimata Venemaa vahelisi kaubavedusid. Teisisõnu aitasid nad toona Eesti ettevõtet Metaprint, kes Venemaal ka sõja ajal edasi tegutses. Juhtunu järgselt astus Arvo Hallik nõukogust tagasi ja müüs osaluse ettevõttes 2023. aasta augustis.

Kuigi ettevõte Stark Logistics on Venemaa vahelised sõidud tänaseks juba ammu lõpetanud, tegutseb teistel radadel firma edasi. Alates 11. maist on ettevõttel tekkinud aga 119 428 euro suurune maksuvõlg. Teatmik.ee andmeil moodustab sellest suurima osa käibemaks (78 tuhat), millele järgneb sotsiaalmaks (40 tuhat) ning seejärel tulumaks (121 eurot).

2024. aasta esimese kvartali andmete põhjal töötab ettevõttes 111 inimest. Ettevõtte maksustav käive on 3,6 miljonit eurot. Ettevõte tasus riiklikke makse 354 000 euro ning tööjõumakse ligi 266 000 euro ulatuses.

Ettevõtte juhatuse liige Kristjan Kraag tõdes Ärilehele, et plaanivad maksu likvideerida kiireimas korras. Ta selgitas, et tänases majanduslikus olukorras on ka logistikasektor sisendhindade tõusuga pihta saanud, mis pole aga edasi kandunud veohindadesse. Samuti ei aita olukorrale kaasa erinevate partnerite pankrotistumine, mis samuti pidurdab nende igapäeva tööd.