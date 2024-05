Hiinlaste BYD toob Euroopa turule alla 10 000 euro maksva elektriauto

Seagull on autoajakirjanikelt pälvinud tunnustust ehituskvaliteedi, disaini ja tehnoloogia eest, mida säärase hinnaga autolt ei ootaks. Näiteks Mehhikos, kus autot kutsutakse Dolphin Miniks, on mudeli hind 358 800 peesot (18 230 eurot). Kuigi Mehhikos on elektriautode laadimistaristu veel väga lünklik, läheb Seagullil riigis hästi. „Mehhiko ei ole meie jaoks suurepäraste eeldustega riik, kuid mudeli järele oli suur nõudlus ja saime palju sooja vastukaja,“ ütles BYD tegevasepresident Stella Li eelmisel nädalal.

BYD on teatanud plaanist rajada ka Euroopasse kaks tehast. Kui Ungari tehast juba ehitatakse, siis teise tehase kohta on oodata uudiseid järgmisel aastal. Bloombergi teatel aitavad Euroopasse kavandatavad tehased leevendada Hiina autotootja jaoks Euroopa Liidu võimalike tariifide mõju.

Kui president Joe Biden teatas hiljuti plaanist Hiina elektrisõidukite tollimaksud tänavu neljakordistada – Hiina autotootjate jaoks sisuliselt sulgeks see USA turu –, siis Euroopal on keerulisem tariife kehtestada. Nimelt sõltuvad Euroopa autotoojad Hiina turust tunduvalt rohkem kui USA kolleegid, mistõttu võiks Pekingi vastumeetmed olla siinsetele autotootjatele suurte majanduslike tagajärgedega. Samuti saadakse Euroopas aru, et kui sisepõlemismootoriga autodest soovitakse võimalikult kiiresti loobuda, on vaja piisavalt soodsaid sõidukeid ja hinnakonkurentsi.