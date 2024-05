Kinnisvaramaakler: uusarenduste ulatusliku hinnalanguse ootus on ülepingutatud

Kinnisvaraettevõte YIT Eesti lasi mais arendajate üldisele käekirjale ebaomaselt kõigi oma valmis uute korterite hinna järsult alla. Juhanson ei usu, et teised arendajad algatusega kaasa tulevad.

„Arendajate jaoks on hindade kujundamise aluseks see, millise hinnaga on kinnistud ostetud ning mis on olnud ehitushind,“ rääkis Juhanson. „Paljud kortermajad on rajatud viimaste aastate kõrgete ehitushindadega ning sel juhul on hinnas alla tulla raske. On projekte, mille väga hea ehitusleping võimaldab pakkuda soodsamaid hindu ning siis seda ka tehakse,“ kommenteeris ta.

Kinnisvaramaakleri sõnul oleneb palju ka piirkonnast. Kuna näiteks Tallinnas Haabersti linnaosas on väga suur konkurents ning planeeringud näitavad, et sinna tuleb ka lisa, on seal hinnaalandusteks suurem surve. „Seetõttu on ka loogiline, et YIT tuli kampaaniaga välja. „Samas Jüri piirkonna Rae vallas, kus suurt konkurentsi pole, müüvad olemasolevad projektid väga hästi,“ hindas Juhanson.

Maakleri sõnul tehakse kampaaniaid, kui algses hinnas on piisavalt puhvrit. Allahindlust võib alati ka ise küsida, sõltuvalt objektist 5–10%.

Praegu müüvad Juhansoni hinnangul paremini need arendused, kus maja on valmis või juba kerkib. Päris paberi pealt müümine tekitab ostjates kõhklusi. Samas lugevat väga palju ka arendaja taust või ka see, kas arendaja on samas piirkonnas juba midagi ehitanud.

„Inimesed eelistavad arendusi, kus on peresõbralik keskkond. Paljud ostjad ongi ju noored pered. Suured massiivsed tornmajad ja hooneplokid ei ole nii nõutud kui väikesed korraliku haljastusega majad,“ sõnas ELUM Kinnisvara maakler lõpetuseks.