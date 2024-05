Ekspert: paljud pole siiani kuulnud, et pensioni saab võtta välja ka maksuvabalt

Pensionikeskuse andmetel on 22. mai seisuga 142 pensioniikka jõudnud inimest teinud avalduse fondipensioni saamiseks ning 1692 kogu pensionivara ühekorraga väljavõtmiseks. Samas on kogutud summa fondipensioni maksetena väljavõtmine reeglina märksa kasulikum kui kogu vara korraga välja võtta. Fondipensioni peamine pluss on tulumaksuvabad väljamaksed, sest ühekordse väljamaksega kaasneb automaatselt kohustus tasuda 10% tulumaksu.

Raha kaotab kontol seistes väärtust

Lisaks jääb fondipensioni puhul enamus pensionivarast valitud fondi edasi kasvama, ühekordse väljamakse korral seisab väljavõetud raha aga lihtsalt kontol või tuleb mõelda, kuhu see edasi paigutada. Inimeste kiusatus pensionile jäädes kogu pensionivara korraga välja võtta on küll mõistetav, aga see pole tegelikult rahaliselt kasulik. Korraga välja võttes kaob varast läbi tulumaksu kohe kümnendik.

Fondipensioni esialgu veel väikese populaarsuse taga on paljuski asjaolu, et antud lahendus pole paljudele lihtsalt tuttav. Näiteks on III samba tulumaksuvaba fondipension olnud nüüdseks saadaval napid kaks aastat ja muutub alles vaikselt populaarsemaks. Kindlasti tasub teadlikkuse suurendamiseks ka noorematel oma peagi pensionile minevatelt lähedastelt uurida, milline pensioni väljamakselahendus plaanitakse valida.

Maksete kestvus on seotud oodatava eluea pikkusega

Fondipensioni puhul arvutatakse igakuised maksed oodatava eluea pikkuse järgi, mis praegust pensioniga arvestades on pensionile jäädes 19 aastat. Sellise ajavahemiku valimisel on pensionimaksed tulumaksuvabad. Kui pensionile jääv inimene valib aga väljamaksete saamiseks lühema ajavahemiku, tuleb maksta ka tulumaksu. Arvutamisel kasutatakse detailset tabelit, kus on kirjas keskmine elada jäänud aastate arv iga vanuse kohta. Oodatava eluea tabeli leiab siit.

Fondipension on pärandatav