Teatavasti on Eestis tavalisel aastal üheksa kuud halba suusailma ning ehk on kolm kuud sellised, kus võiks ette kujutada golfi mängimist. Ent midagi peitub Eesti golfimaastikus, mis toob siia hoolimata halvast ilmast kokku huvilisi nii naaberriikidest Lätist, Soomest ja Rootsist, aga ka kaugemalt, Inglismaalt ja Saksamaalt.

„Ilm on kõige kergem vabandus, ka vihmaga saab väga edukalt mängida, vahel on kehva ilmaga põnevamgi – tekib strateegia, kui tugeva löögi pead tegema, et palli teekonnal arvestada vihma ja tuulega. Sama on ju ka purjetamisel või jalgrattasõidul, ikka peab ilmaga arvestama,“ rääkis golfientusiast ja ettevõtja Joel Rothberg, kes oli kuni aprillini kuus aastat Niitvälja golfiklubi kapten.