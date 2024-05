VÕIMALUSTE AKEN | Meresuu spaas toimuval kinnisvarakonverentsil selgub, miks just Ida-Virumaa võiks olla ideaalne paik kinnisvarainvesteeringuteks

Ida-Virumaa kui võimaluste aken

Lähiaastatel on oodata tänu õiglase ülemineku fondi toele Ida-Viru maakonnas majanduse mitmekesistamist. Lähema kuue aasta jooksul investeeritakse maakonda ligi 600–800 miljonit eurot. Ettevõtluse kasv tänu õiglase ülemineku fondile on märkimisväärne: rajatakse uued tööstused, inkubaatorid, filmistuudiod, ülikoolid käivitavad uusi õppekavasid. See omakorda loob uusi võimalusi ka kinnisvarasektoris ja Ida-Virumaa peab olema valmis uuteks elanikeks ning kõige sellega süsteemselt tegelema.

Lisaks eeltoodule tuleb arvestada, et tänu õiglase ülemineku fondile (ja muude EAS-i ning KredExi ühendasutuse toetusmeetmete kaasabil) luuakse lähiaastatel Ida-Virumaal mitusada kesk- ja kõrgkvalifikatsiooni eeldavat töökohta, kuhu otsitavate töötajate jaoks on elamispinna küsimus üks kriitilisemaid, kui mitte kõige kriitilisem. Maakonna üldise jõukuse kasvuga suureneb soov elada kvaliteetsemal elamispinnal.

Ida-Virumaa geograafiline ja geoloogiline paiknemine loob võimalusi kinnisvaraga tegelemiseks. Esimese julge arenduse on ette võtnud AS Vallikraavi Kinnisvara, kellele AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg rajab pärast aastakümneid Narva jõe äärde viiest korterelamust koosnevat elamukvartalit. Joaoru arenduses on esimeses selle aasta detsembris valmivas majas kolmandik korteritest juba enne valmimist võlaõiguslepinguga broneeritud. Maja ruutmeetri hind jääb 3100–3500 euro kanti.