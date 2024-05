Air Balticu kahjum suurenes esimeses kvartalis 41 miljoni euroni

Air Balticu juhi Martin Gaussi sõnul on kahjum tingitud peamiselt hooajalise nõudluse kõikumine ja Pratt & Whitney mootorite puudujäägist tingitud lennumahu vähenemine tõttu aastal 2024. „Siiski ei mõjuta see meie aastaprognoosi. Enamgi veel – esimese kvartali tulemused on olnud kooskõlas juhtkonna ootustega ja meie aasta väljavaade jääb seega endiselt optimistlikuks,“ lisas Gauss.