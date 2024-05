Nvidia tulemused ületasid taas ootusi. Investoritele on kaks rõõmusõnumit

Ettevõte teatas eile, et nende esimese kvartali käibeks kujunes 26 miljardit dollarit, mis on 18% protsenti enam eelmise kvartaliga võrreldes. Tõus aastases plaanis on olnud 262%.

Nvidia mõneti justkui ajalooline ralli on kantud peamiselt nende andmekeskuse ärist, mis kasvas viimases kvartalis aastases võrdluses 427% ja mille käive oli ainuüksi 22,6 miljardit dollarit. Kasvu soosis ettevõtete suur nõudlus tehisintellekti protsessorite vastu. Ettevõtte kohandatud kasum aktsia kohta oli 26 miljardi dollari käibe juures 6,12 dollarit. Nõnda on kasum aktsia kohta kasvanud 461%. Samas oli analüütikute algne ootus kasumiks aktsia kohta hoopis 5,65 dollarit ja käibeks eeldati 24,69 miljardit dollarit.

„Tehisintellekt suurendab oluliselt ettevõtete produktiivsust ja sisuliselt iga tööstus ning ettevõte saab end seekaudu muuta kulu- ja energiatõhusamaks, samal ajal käivet kasvatades,“ kommenteeris ettevõtte tegevjuht Jensen Huang.

Teise kvartali käibeks eeldab Nvidia 28 miljardit dollarit, mis ületab ka oluliselt analüütikute senist 26,8 miljardi dollari suurust prognoosi. Esimese fiskaalse kvartali tulemused, mis lõppesid 28. aprillil, lõi samuti prognoose.

Suur küsimus enne eilseid tulemusi oli see, kas ettevõte aktsia suudab senisega võrreldes jätkata sarnast kasvu. Tänaseks on Nvidia aktsia sel aastal tõusnud 92%. Ja seda kasvu on vedanud peamiselt investorite ootus, et ettevõte purustab seniseid prognoose.

Nvidia aktsia kasvas eile pärast tulemusi järelturul 7,8%, jõudes esimest korda ajaloos üle 1000 dollari piiri. Californias resideeruv kiibitootja teatas samuti dividendi kasvust 150% võrra ehk seniselt 0,04 dollarilt kujuneks dividendiks 10 senti aktsia kohta.