Võrklaev tunnistas Eesti Energia erikontrolli hanke kehtetuks

17. mail esitatud vaidlustus riigihangete vaidlustuskomisjonile tähendab, et tähtajaks ei saa sõlmida erikontrolli riigihanke võitjaga lepingut erikontrolli läbiviimiseks ning seega tuleb riigihange kehtetuks tunnistada.

Vaidlustuskomisjon võttis vaidlustuse menetlusse 20. mail ning seaduse järgi tehakse otsus 30 päeva jooksul. Peale otsuse tegemist peab kuluma veel vähemalt 14 päeva, et hankelepingu saaks sõlmida. Kuivõrd hankes on kirjas, et esimese vahearuande peab erikontrolli tegija esitama juba 17. juunil, jooksevad kuupäevad risti.